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Синегубов: за сутки на Харьковщине среди гражданских никто не пострадал

Происшествия 08:20   22.03.2023
Оксана Горун
Синегубов: за сутки на Харьковщине среди гражданских никто не пострадал Фото: Олег Синегубов

Минувшие сутки в Харьковской области прошли относительно спокойно — без жертв и раненых. Тем не менее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах и разрушениях.

«За прошедшие сутки под огнем ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов оккупантов были Купянск, Волчанск, Великий Бурлук, Стрелечья, Двуречная и другие пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрелов Купянска повреждены здания пожарно-спасательной части и по меньшей мере 3 жилых дома», — проинформировал Синегубов.

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    • «К счастью, за прошедшие сутки среди гражданского населения никто не пострадал», — отметил он.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 08:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшие сутки в Харьковской области прошли относительно спокойно — без жертв и раненых. Тем не менее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах и разрушениях".