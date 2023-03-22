Синегубов: за сутки на Харьковщине среди гражданских никто не пострадал
Фото: Олег Синегубов
Минувшие сутки в Харьковской области прошли относительно спокойно — без жертв и раненых. Тем не менее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах и разрушениях.
«За прошедшие сутки под огнем ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов оккупантов были Купянск, Волчанск, Великий Бурлук, Стрелечья, Двуречная и другие пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрелов Купянска повреждены здания пожарно-спасательной части и по меньшей мере 3 жилых дома», — проинформировал Синегубов.
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«К счастью, за прошедшие сутки среди гражданского населения никто не пострадал», — отметил он.
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- • Дата публикации материала: 22 марта 2023 в 08:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшие сутки в Харьковской области прошли относительно спокойно — без жертв и раненых. Тем не менее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах и разрушениях".