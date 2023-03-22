Синегубов: за сутки на Харьковщине среди гражданских никто не пострадал

Минувшие сутки в Харьковской области прошли относительно спокойно — без жертв и раненых. Тем не менее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах и разрушениях.

«За прошедшие сутки под огнем ствольной артиллерии, РСЗО, танков и минометов оккупантов были Купянск, Волчанск, Великий Бурлук, Стрелечья, Двуречная и другие пограничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов. В результате обстрелов Купянска повреждены здания пожарно-спасательной части и по меньшей мере 3 жилых дома», — проинформировал Синегубов.

«К счастью, за прошедшие сутки среди гражданского населения никто не пострадал», — отметил он.