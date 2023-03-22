Синєгубов: за добу на Харківщині серед цивільних ніхто не постраждав
Минула доба в Харківській області пройшла відносно спокійно – без жертв і поранених. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли та руйнування.
“Минулої доби під вогнем ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів окупантів були Куп’янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше 3 житлові будинки“, – поінформував Синєгубов.
Читайте також: Обстріли Харківщини та нічна атака дронів – Генштаб повідомив, як минула доба
“На щастя, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав”, – зазначив він.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Синєгубов: за добу на Харківщині серед цивільних ніхто не постраждав»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Березня 2023 в 08:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минула доба в Харківській області пройшла відносно спокійно – без жертв і поранених. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли та руйнування".