Синєгубов: за добу на Харківщині серед цивільних ніхто не постраждав

Минула доба в Харківській області пройшла відносно спокійно – без жертв і поранених. Проте начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про обстріли та руйнування.

“Минулої доби під вогнем ствольної артилерії, РСЗВ, танків та мінометів окупантів були Куп’янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілеча, Дворічна та інші прикордонні населені пункти Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів. Внаслідок обстрілів Куп’янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше 3 житлові будинки“, – поінформував Синєгубов.

“На щастя, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав”, – зазначив він.