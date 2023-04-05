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Повреждены дома, гараж и автомобиль — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Происшествия 08:50   05.04.2023
Оксана Горун
Повреждены дома, гараж и автомобиль — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки враг обстреливал мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огурцово и другие населенные пункты», — проинформировал Синегубов.

Информации о пострадавших нет. Но в регионе есть очередные разрушения.

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    • «Из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской громады Богодуховского района. В с. Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль. В результате обстрела с. Подолы Купянского района поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 апреля 2023 в 08:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".