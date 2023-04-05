Повреждены дома, гараж и автомобиль — Синегубов об обстрелах Харьковщины
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.
«За прошедшие сутки враг обстреливал мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огурцово и другие населенные пункты», — проинформировал Синегубов.
Информации о пострадавших нет. Но в регионе есть очередные разрушения.
Читайте также: Под ударом армии РФ оказались 12 населенных пунктов на Харьковщине — Генштаб
«Из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской громады Богодуховского района. В с. Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль. В результате обстрела с. Подолы Купянского района поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Повреждены дома, гараж и автомобиль — Синегубов об обстрелах Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2023 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки".