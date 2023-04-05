Повреждены дома, гараж и автомобиль — Синегубов об обстрелах Харьковщины

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях обстрелов Харьковской области за минувшие сутки.

«За прошедшие сутки враг обстреливал мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных и прифронтовых населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов. В частности, под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Ветеринарное, Стрелечья, Песчаное, Огурцово и другие населенные пункты», — проинформировал Синегубов.

Информации о пострадавших нет. Но в регионе есть очередные разрушения.

«Из минометов и артиллерии враг обстреливал населенные пункты Золочевской громады Богодуховского района. В с. Одноробовка повреждены жилые дома, гараж и частный автомобиль. В результате обстрела с. Подолы Купянского района поврежден жилой дом. Обошлось без пострадавших», — написал Синегубов.