Пошкоджено будинки, гараж та автомобіль – Синєгубов про обстріли Харківщини

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів Харківської області минулої доби.

“Минулої доби ворог обстрілював мирне населення та цивільну інфраструктуру прикордонних та прифронтових населених пунктів Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Ветеринарне, Стрілеча, Піщане, Огірцеве та інші населені пункти“, – поінформував Синєгубов.

Інформації щодо постраждалих немає. Але в регіоні є чергові руйнування.

“З мінометів та артилерії ворог обстрілював населені пункти Золочівської громади Богодухівського району. В с. Одноробівка пошкоджені житлові будинки, гараж та приватний автомобіль. Внаслідок обстрілу с. Подоли Куп’янського району пошкоджено житловий будинок. Обійшлося без постраждалих“, – написав Синєгубов.