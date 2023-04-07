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В Харькове ищут варваров, срубивших редкие растения (фото)

Происшествия 18:31   07.04.2023
Оксана Горун
В Харькове ищут варваров, срубивших редкие растения (фото)

В Харькове неизвестные уничтожили и изуродовали 12 деревец катальпы — экзотического растения, растущего в Китае и на Карибах.

О варварстве, которое случилось в самом центре города, коммунальщики заявили в полицию.

«Этой ночью по улице Алчевских, 56/58, состоялся возмутительный акт вандализма по отношению к жителям близлежащих жилых домов и всей громады города Харькова. По указанному адресу во дворе жилого дома злоумышленниками варварски было изуродовано и срублено 12 растений представителей рода бегониевых — катальпа», — возмутились на странице администрации Киевского района Харькова в facebook.

В Харькове вырубили катальпы в центре 2
Фото: facebook Администрации Киевского района Харькова

По информации администрации района, деревца в 2018 году купили и высадили коммунальщики. Всего их было 20. Чиновники подчеркнули: растения — собственность городской громады.

В Харькове вырубили катальпы в центре 3
Фото: facebook Администрации Киевского района Харькова

«По установленному факту совершения преступления представители городских коммунальных служб обратились в правоохранительные органы. Работниками полиции принимаются оперативно-розыскные меры», — предупредили в администрации Киевского района.

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В Харькове вырубили катальпы в центре
Фото: facebook Администрации Киевского района Харькова

Всех, кто может что-либо знать о виновниках уничтожения растений, просят обращаться в Киевский отдел полиции ГУНП в Харьковской области по ул. Алчевских, 49, или по тел. 102

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 18:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове неизвестные уничтожили и изуродовали 12 деревец катальпы — экзотического растения, растущего в Китае и на Карибах".