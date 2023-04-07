В Харькове ищут варваров, срубивших редкие растения (фото)
В Харькове неизвестные уничтожили и изуродовали 12 деревец катальпы — экзотического растения, растущего в Китае и на Карибах.
О варварстве, которое случилось в самом центре города, коммунальщики заявили в полицию.
«Этой ночью по улице Алчевских, 56/58, состоялся возмутительный акт вандализма по отношению к жителям близлежащих жилых домов и всей громады города Харькова. По указанному адресу во дворе жилого дома злоумышленниками варварски было изуродовано и срублено 12 растений представителей рода бегониевых — катальпа», — возмутились на странице администрации Киевского района Харькова в facebook.
По информации администрации района, деревца в 2018 году купили и высадили коммунальщики. Всего их было 20. Чиновники подчеркнули: растения — собственность городской громады.
«По установленному факту совершения преступления представители городских коммунальных служб обратились в правоохранительные органы. Работниками полиции принимаются оперативно-розыскные меры», — предупредили в администрации Киевского района.
Читайте также: Варварство и издевательство — профессор биофака об обрезке деревьев в Харькове
Всех, кто может что-либо знать о виновниках уничтожения растений, просят обращаться в Киевский отдел полиции ГУНП в Харьковской области по ул. Алчевских, 49, или по тел. 102
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове ищут варваров, срубивших редкие растения (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 18:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове неизвестные уничтожили и изуродовали 12 деревец катальпы — экзотического растения, растущего в Китае и на Карибах".