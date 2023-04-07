В Харькове ищут варваров, срубивших редкие растения (фото)

В Харькове неизвестные уничтожили и изуродовали 12 деревец катальпы — экзотического растения, растущего в Китае и на Карибах.

О варварстве, которое случилось в самом центре города, коммунальщики заявили в полицию.

«Этой ночью по улице Алчевских, 56/58, состоялся возмутительный акт вандализма по отношению к жителям близлежащих жилых домов и всей громады города Харькова. По указанному адресу во дворе жилого дома злоумышленниками варварски было изуродовано и срублено 12 растений представителей рода бегониевых — катальпа», — возмутились на странице администрации Киевского района Харькова в facebook.

По информации администрации района, деревца в 2018 году купили и высадили коммунальщики. Всего их было 20. Чиновники подчеркнули: растения — собственность городской громады.

«По установленному факту совершения преступления представители городских коммунальных служб обратились в правоохранительные органы. Работниками полиции принимаются оперативно-розыскные меры», — предупредили в администрации Киевского района.

Всех, кто может что-либо знать о виновниках уничтожения растений, просят обращаться в Киевский отдел полиции ГУНП в Харьковской области по ул. Алчевских, 49, или по тел. 102