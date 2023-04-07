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У Харкові шукають варварів, які зрубали рідкісні рослини (фото)

Події 18:31   07.04.2023
Оксана Горун
У Харкові шукають варварів, які зрубали рідкісні рослини (фото)

У Харкові невідомі знищили та понівечили 12 дерев катальпи – екзотичної рослини, що росте в Китаї та на Карибах.

Про варварство, яке сталося в самому центрі міста, комунальники заявили до поліції.

“Цієї ночі по вулиці Алчевських, 56/58, відбувся обурливий акт вандалізму стосовно мешканців прилеглих житлових будинків і всієї громади міста Харкова. За вказаною адресою у дворі житлового будинку варварськи було понівечено та зрубано 12 рослин представників роду бегонієвих – катальпа”, – обурилися на сторінці адміністрації Київського району Харкова у фейсбуці.

У Харкові вирубали катальпи у центрі 2
Фото: фейсбук адміністрації Київського району Харкова

За інформацією адміністрації району, деревця в 2018 році купили та висадили комунальники. Загалом їх було 20. Чиновники наголосили: рослини – власність міської громади.

У Харкові вирубали катальпи у центрі 3
Фото: фейсбук адміністрації Київського району Харкова

“За встановленим фактом скоєння злочину представники міських комунальних служб звернулися до правоохоронних органів. Працівниками поліції вживаються оперативно-розшукові заходи”, – попередили в адміністрації Київського району.

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У Харкові вирубали катальпи у центрі
Фото: фейсбук адміністрації Київського району Харкова

Усіх, хто може щось знати про винуватців знищення рослин, просять звертатися до Київського відділу поліції ГУНП у Харківській області на вул. Алчевських, 49, або за тел. 102

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 18:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові невідомі знищили та понівечили 12 дерев катальпи – екзотичної рослини, що росте в Китаї та на Карибах".