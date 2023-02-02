Live
  • Четверг 02.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

Вокзал, дома и гуманитарный штаб обстреляны в поселке Казачья Лопань (фото)

Происшествия 19:46   02.02.2023
Елена Нагорная
Вокзал, дома и гуманитарный штаб обстреляны в поселке Казачья Лопань (фото) Фото: Вячеслав Задоренко

В ночь на 2 февраля российская армия обстреляла из «Градов» поселок Казачья Лопань Харьковской области, в результате чего были повреждены железнодорожный вокзал, торговые объекты, несколько частных домов, а также администрация Казачелопанского старостинского округа.

Об этом сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Здание администрации служило гуманитарным штабом, где люди получали помощь. Теперь там разрушена часть стены, выбиты окна, из-за короткого замыкания выгорело подвальное помещение. Несмотря на террористические атаки государства-агрессора мы не прекращаем свою работу, осуществляем уборку территории и решаем логистические проблемы», — пишет чиновник.

О пострадавших Задоренко не сообщает.


Фото: Вячеслав Задоренко

Читайте также: Армия РФ готовится к разрушению и минированию дорог на Купянщине — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

10:08
Российскими обстрелами в Дергачах уничтожены Дом культуры и промышленное предприятие (фото)
08:45
Оккупанты уничтожили Дергачевский дом культуры, который использовали как гуманитарный штаб (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Вокзал, дома и гуманитарный штаб обстреляны в поселке Казачья Лопань (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 19:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 2 февраля российская армия обстреляла из «Градов» поселок Казачья Лопань Харьковской области, в результате чего были повреждены железнодорожный вокзал, торговые объекты, несколько частных домов, а также администрация Казачелопанского старостинского округа.".