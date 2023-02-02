Вокзал, дома и гуманитарный штаб обстреляны в поселке Казачья Лопань (фото)
Фото: Вячеслав Задоренко
В ночь на 2 февраля российская армия обстреляла из «Градов» поселок Казачья Лопань Харьковской области, в результате чего были повреждены железнодорожный вокзал, торговые объекты, несколько частных домов, а также администрация Казачелопанского старостинского округа.
Об этом сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Здание администрации служило гуманитарным штабом, где люди получали помощь. Теперь там разрушена часть стены, выбиты окна, из-за короткого замыкания выгорело подвальное помещение. Несмотря на террористические атаки государства-агрессора мы не прекращаем свою работу, осуществляем уборку территории и решаем логистические проблемы», — пишет чиновник.
О пострадавших Задоренко не сообщает.
Фото: Вячеслав Задоренко
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 19:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 2 февраля российская армия обстреляла из «Градов» поселок Казачья Лопань Харьковской области, в результате чего были повреждены железнодорожный вокзал, торговые объекты, несколько частных домов, а также администрация Казачелопанского старостинского округа.".