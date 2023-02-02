Вокзал, будинки та гуманітарний штаб обстріляні в селищі Козача Лопань (фото)
У ніч проти 2 лютого російська армія обстріляла з “Градів” селище Козача Лопань Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено залізничний вокзал, торговельні об’єкти, кілька приватних будинків, а також адміністрацію Козачолопанського старостинського округу.
Про це повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.
“Будівля адміністрації слугувала гуманітарним штабом, де люди отримували допомогу. Тепер там зруйновано частину стіни, вибиті вікна, через коротке замикання вигоріло підвальне приміщення. Попри терористичні атаки держави-агресора ми не припиняємо свою роботу, здійснюємо прибирання території і вирішуємо логістичні проблеми”, – пише посадовець.
Про постраждалих Задоренко не повідомляє.
Фото: Вячеслав Задоренко
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 19:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 2 лютого російська армія обстріляла з “Градів” селище Козача Лопань Харківської області, внаслідок чого було пошкоджено залізничний вокзал, торговельні об’єкти, кілька приватних будинків, а також адміністрацію Козачолопанського старостинського округу.".