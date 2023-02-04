На ремонте детсада в Харькове разбазарили 300 тыс грн: подозревают надзорщика

Инженер технического надзора не уследил за проведением капитального ремонта асфальтобетонного покрытия на территории детсада в Новобаварском районе Харькова, сообщили в областной прокуратуре.

Следствие установило, что часть работ или вообще не была проведена, или выполнена не в полном объеме.

«Предприниматель не принял меры по прекращению работ подрядчиком и выполнению работ в соответствии с проектно-сметной документацией, не сообщил заказчику и в орган государственного архитектурно-строительного контроля о несоответствии строительных работ в части фактических объемов и завизировал и скрепил личной печатью официальные документы с завышенными объемами работ» — рассказали в облпрокуратуре.

Вследствие этого, продолжили в ведомстве, бюджет Харькова потерял почти 300 тысяч гривен.

Предпринимателю сообщили о подозрении по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УК Украины).



Фото: Харьковская облпрокуратура