Почти 2 млн грн украли на ремонте моста на Льва Ландау: дело передали в суд

Прокуратура передала в суд дело о присвоении 1,8 миллиона гривен на капитальном ремонте моста на проспекте Льва Ландау в Харькове. По версии следствия, на сооружении установили некачественные опоры. Старые трубы выдали за новые, просто покрасив.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

По данным следствия, договор на капремонт моста на общую сумму почти 40 миллионов гривен был заключен между департаментом строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета и ООО в 2017 году.

«Директор предприятия-поставщика и обвиняемый, вступив в сговор, организовали изготовление опор для осуществления ремонта ненадлежащего качества, из-за чего непосредственному подрядчику под видом доброкачественной продукции поставлены трубы, которые уже были в использовании и не соответствовали необходимым стандартам. Чтобы замаскировать отсутствие оцинковки, представители фирмы-поставщика покрасили опоры», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что департамент горсовета перечислил подрядчику за все работы 7 миллионов гривен, а тот, в свою очередь, отдал 1,8 миллиона поставщику.

«Таким образом, директор предприятия-поставщика вместе с сообщником незаконно завладели суммой более 1,8 миллиона гривен, чем нанесли государству ущерб на указанную сумму», — пояснили в прокуратуре.

Обвинительный акт в суд направлено в отношении мужчины — по факту организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ранее сообщалось, что также было открыто производство в отношении двух должностных лиц фирмы-поставщика. А одному из руководителей управления департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета сообщили о подозрении в служебной халатности.