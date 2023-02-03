Live
  • Суббота 04.02.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.17
    • 🔴

Почти 2 млн грн украли на ремонте моста на Льва Ландау: дело передали в суд

Происшествия 17:55   03.02.2023
Елена Нагорная
Почти 2 млн грн украли на ремонте моста на Льва Ландау: дело передали в суд Фото: Харьковская облпрокуратура

Прокуратура передала в суд дело о присвоении 1,8 миллиона гривен на капитальном ремонте моста на проспекте Льва Ландау в Харькове. По версии следствия, на сооружении установили некачественные опоры. Старые трубы выдали за новые, просто покрасив.

Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

По данным следствия, договор на капремонт моста на общую сумму почти 40 миллионов гривен был заключен между департаментом строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета и ООО в 2017 году.

«Директор предприятия-поставщика и обвиняемый, вступив в сговор, организовали изготовление опор для осуществления ремонта ненадлежащего качества, из-за чего непосредственному подрядчику под видом доброкачественной продукции поставлены трубы, которые уже были в использовании и не соответствовали необходимым стандартам. Чтобы замаскировать отсутствие оцинковки, представители фирмы-поставщика покрасили опоры», — рассказали в прокуратуре.

Отмечается, что департамент горсовета перечислил подрядчику за все работы 7 миллионов гривен, а тот, в свою очередь, отдал 1,8 миллиона поставщику.

«Таким образом, директор предприятия-поставщика вместе с сообщником незаконно завладели суммой более 1,8 миллиона гривен, чем нанесли государству ущерб на указанную сумму», — пояснили в прокуратуре.

Читайте также: Найвідоміший харківський довгобуд: чи відповідає міст на проспекті Льва Ландау сподіванням водіїв (фото)

Обвинительный акт в суд направлено в отношении мужчины — по факту организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Ранее сообщалось, что также было открыто производство в отношении двух должностных лиц фирмы-поставщика. А одному из руководителей управления департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета сообщили о подозрении в служебной халатности.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

08:37
68 вероятных диверсантов и 3 пьяных водителей задержала полиция Харьковщины
07:33
Купянск, Волчанск, Двуречная и еще 10 населенных пунктов обстреляны — Генштаб
00:37
Всего было восемь подростков, один из них носил мину в кармане — заммэра Изюма
22:02
При разработке генплана Харькова рассчитывают на 2-2,5 млн жителей — Терехов
21:23
Поднял фрагмент мины и бросил рядом с другими — Синегубов о ранении подростков

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Почти 2 млн грн украли на ремонте моста на Льва Ландау: дело передали в суд»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 17:55;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело о присвоении 1,8 миллиона гривен на капитальном ремонте моста на проспекте Льва Ландау в Харькове. По версии следствия, на сооружении установили некачественные опоры. Старые трубы выдали за новые, просто покрасив.".