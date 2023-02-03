Почти 2 млн грн украли на ремонте моста на Льва Ландау: дело передали в суд
Прокуратура передала в суд дело о присвоении 1,8 миллиона гривен на капитальном ремонте моста на проспекте Льва Ландау в Харькове. По версии следствия, на сооружении установили некачественные опоры. Старые трубы выдали за новые, просто покрасив.
Об этом сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
По данным следствия, договор на капремонт моста на общую сумму почти 40 миллионов гривен был заключен между департаментом строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета и ООО в 2017 году.
«Директор предприятия-поставщика и обвиняемый, вступив в сговор, организовали изготовление опор для осуществления ремонта ненадлежащего качества, из-за чего непосредственному подрядчику под видом доброкачественной продукции поставлены трубы, которые уже были в использовании и не соответствовали необходимым стандартам. Чтобы замаскировать отсутствие оцинковки, представители фирмы-поставщика покрасили опоры», — рассказали в прокуратуре.
Отмечается, что департамент горсовета перечислил подрядчику за все работы 7 миллионов гривен, а тот, в свою очередь, отдал 1,8 миллиона поставщику.
«Таким образом, директор предприятия-поставщика вместе с сообщником незаконно завладели суммой более 1,8 миллиона гривен, чем нанесли государству ущерб на указанную сумму», — пояснили в прокуратуре.
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Обвинительный акт в суд направлено в отношении мужчины — по факту организации завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Ранее сообщалось, что также было открыто производство в отношении двух должностных лиц фирмы-поставщика. А одному из руководителей управления департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского горсовета сообщили о подозрении в служебной халатности.
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- • Дата публикации материала: 3 февраля 2023 в 17:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело о присвоении 1,8 миллиона гривен на капитальном ремонте моста на проспекте Льва Ландау в Харькове. По версии следствия, на сооружении установили некачественные опоры. Старые трубы выдали за новые, просто покрасив.".