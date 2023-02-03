Майже 2 млн грн украли на ремонті мосту на Льва Ландау: справу передали в суд
Прокуратура передала в суд справу щодо присвоєння 1,8 мільйона гривень на капітальному ремонті мосту на проспекті Льва Ландау у Харкові. За версією слідства, на споруді встановили неякісні опори. Старі труби видали за нові, просто пофарбувавши.
Про це повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
За даними слідства, договір на капремонт мосту на загальну суму майже 40 мільйонів гривень було укладено між департаментом будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради та ТОВ у 2017 році.
“Директорка підприємства-постачальника та обвинувачений, вступивши у змову, організували виготовлення опор для здійснення ремонту неналежної якості, через що безпосередньому підряднику під виглядом доброякісної продукції поставлено труби, які вже були у використанні й не відповідали необхідним стандартам. Щоб замаскувати відсутність оцинковки, представники фірми-постачальника пофарбували опори”, – розповіли у прокуратурі.
Зазначається, що департамент міськради перерахував підряднику за всі роботи 7 мільйонів гривень, а той, своєю чергою, віддав 1,8 мільйона постачальнику.
“Таким чином, директорка підприємства-постачальника разом зі спільником незаконно заволоділи сумою понад 1,8 мільйона гривень, чим завдали державі збитків на вказану суму”, – пояснили в прокуратурі.
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Обвинувальний акт у суд направлено стосовно чоловіка – за фактом організації заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).
Раніше повідомлялося, що також було відкрито провадження щодо двох посадовців фірми-постачальника. А одному з керівників управління департаменту будівництва та дорожнього господарства Харківської міськради повідомили про підозру у службовій недбалості.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 17:55;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала в суд справу щодо присвоєння 1,8 мільйона гривень на капітальному ремонті мосту на проспекті Льва Ландау у Харкові. За версією слідства, на споруді встановили неякісні опори. Старі труби видали за нові, просто пофарбувавши.".