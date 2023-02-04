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На ремонті дитсадка в Харкові розбазарили 300 тис грн: підозрюють наглядача

Події 15:37   04.02.2023
Олена Нагорна
На ремонті дитсадка в Харкові розбазарили 300 тис грн: підозрюють наглядача

Інженер технічного нагляду не догледів за проведенням капітального ремонту асфальтобетонного покриття на території дитсадка у Новобаварському районі Харкова, повідомили в обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що частина робіт або взагалі не була проведена, або виконана не в повному обсязі.

“Підприємець не вжив заходів щодо припинення робіт підрядником та виконання робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації, не повідомив замовника й орган державного архітектурно-будівельного контролю про невідповідність будівельних робіт у частині фактичних об’ємів” – розповіли в облпрокуратурі.

Внаслідок цього, продовжили у відомстві, бюджет Харкова втратив майже 300 тисяч гривень.

Підприємцю повідомили про підозру за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).


Фото: Харківська облпрокуратура

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 15:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інженер технічного нагляду не догледів за проведенням капітального ремонту асфальтобетонного покриття на території дитсадка у Новобаварському районі Харкова, повідомили в обласній прокуратурі.".