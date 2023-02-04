На ремонті дитсадка в Харкові розбазарили 300 тис грн: підозрюють наглядача

Інженер технічного нагляду не догледів за проведенням капітального ремонту асфальтобетонного покриття на території дитсадка у Новобаварському районі Харкова, повідомили в обласній прокуратурі.

Слідство встановило, що частина робіт або взагалі не була проведена, або виконана не в повному обсязі.

“Підприємець не вжив заходів щодо припинення робіт підрядником та виконання робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації, не повідомив замовника й орган державного архітектурно-будівельного контролю про невідповідність будівельних робіт у частині фактичних об’ємів” – розповіли в облпрокуратурі.

Внаслідок цього, продовжили у відомстві, бюджет Харкова втратив майже 300 тисяч гривень.

Підприємцю повідомили про підозру за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).



Фото: Харківська облпрокуратура