На ремонті дитсадка в Харкові розбазарили 300 тис грн: підозрюють наглядача
Інженер технічного нагляду не догледів за проведенням капітального ремонту асфальтобетонного покриття на території дитсадка у Новобаварському районі Харкова, повідомили в обласній прокуратурі.
Слідство встановило, що частина робіт або взагалі не була проведена, або виконана не в повному обсязі.
“Підприємець не вжив заходів щодо припинення робіт підрядником та виконання робіт відповідно до проєктно-кошторисної документації, не повідомив замовника й орган державного архітектурно-будівельного контролю про невідповідність будівельних робіт у частині фактичних об’ємів” – розповіли в облпрокуратурі.
Внаслідок цього, продовжили у відомстві, бюджет Харкова втратив майже 300 тисяч гривень.
Підприємцю повідомили про підозру за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).
Фото: Харківська облпрокуратура
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Лютого 2023 в 15:37;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інженер технічного нагляду не догледів за проведенням капітального ремонту асфальтобетонного покриття на території дитсадка у Новобаварському районі Харкова, повідомили в обласній прокуратурі.".