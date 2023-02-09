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Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины, стоивших жизни людям

Происшествия 09:45   09.02.2023
Оксана Горун
Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины, стоивших жизни людям Фото: ГУНП в Харьковской области

За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов погибли двое и еще пятеро ранены.

Под обстрелами были Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области.

«В результате нескольких артобстрелов пгт Двуречная смертельные ранения получили 48-летний мужчина и 45-летняя жительница поселка», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Последствия обстрелов Харьковщины 8 февраля 2023 3
Фото: ГУНП в Харьковской области

8 февраля около 11:00 оккупанты ударили по селу Варваровка Чугуевского района. Там ранения получили 69-летний мужчина и 65-летняя женщина.

Последствия обстрелов Харьковщины 8 февраля 2023 4
Фото: ГУНП в Харьковской области

«Также 8 февраля в 12:00 в результате вражеского обстрела Волчанска с травмами в больницу были госпитализированы 52-летний мужчина, 10-летний мальчик и 47-летняя женщина», — проинформировали полицейские.

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    • По их подсчетам, за сутки враг повредил около десятка жилых домов.

    Последствия обстрелов Харьковщины 8 февраля 2023
    Фото: ГУНП в Харьковской области
    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 09:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов погибли двое и еще пятеро ранены".