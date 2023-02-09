Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины, стоивших жизни людям
За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов погибли двое и еще пятеро ранены.
Под обстрелами были Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области.
«В результате нескольких артобстрелов пгт Двуречная смертельные ранения получили 48-летний мужчина и 45-летняя жительница поселка», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
8 февраля около 11:00 оккупанты ударили по селу Варваровка Чугуевского района. Там ранения получили 69-летний мужчина и 65-летняя женщина.
«Также 8 февраля в 12:00 в результате вражеского обстрела Волчанска с травмами в больницу были госпитализированы 52-летний мужчина, 10-летний мальчик и 47-летняя женщина», — проинформировали полицейские.
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По их подсчетам, за сутки враг повредил около десятка жилых домов.
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- • Дата публикации материала: 9 февраля 2023 в 09:45;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов погибли двое и еще пятеро ранены".