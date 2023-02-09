Полиция показала последствия обстрелов Харьковщины, стоивших жизни людям

За минувшие сутки в Харьковской области из-за обстрелов погибли двое и еще пятеро ранены.

Под обстрелами были Купянский, Чугуевский и Харьковский районы области.

«В результате нескольких артобстрелов пгт Двуречная смертельные ранения получили 48-летний мужчина и 45-летняя жительница поселка», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

8 февраля около 11:00 оккупанты ударили по селу Варваровка Чугуевского района. Там ранения получили 69-летний мужчина и 65-летняя женщина.

«Также 8 февраля в 12:00 в результате вражеского обстрела Волчанска с травмами в больницу были госпитализированы 52-летний мужчина, 10-летний мальчик и 47-летняя женщина», — проинформировали полицейские.

По их подсчетам, за сутки враг повредил около десятка жилых домов.