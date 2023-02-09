Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, які коштували життя людям

Минулої доби в Харківській області під час обстрілів загинули двоє і ще п’ятеро поранені.

Під обстрілами були Куп’янський, Чугуївський та Харківський райони області.

“В результаті кількох артобстрілів смт Дворічна смертельні поранення отримали 48-річний чоловік та 45-річна жителька селища”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

8 лютого близько 11:00 окупанти вдарили по селу Варварівка Чугуївського району. Там поранення отримали 69-річний чоловік та 65-річна жінка.

“Також 8 лютого о 12:00 внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська із травмами до лікарні були госпіталізовані 52-річний чоловік, 10-річний хлопчик та 47-річна жінка”, — проінформували поліціянти.

За їхніми підрахунками, за добу ворог пошкодив близько десятка житлових будинків.