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Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, які коштували життя людям

Події 09:45   09.02.2023
Оксана Горун
Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини, які коштували життя людям Фото: ГУНП у Харківській області

Минулої доби в Харківській області під час обстрілів загинули двоє і ще п’ятеро поранені.

Під обстрілами були Куп’янський, Чугуївський та Харківський райони області.

“В результаті кількох артобстрілів смт Дворічна смертельні поранення отримали 48-річний чоловік та 45-річна жителька селища”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Наслідки обстрілів Харківщини 8 лютого 2023 3

8 лютого близько 11:00 окупанти вдарили по селу Варварівка Чугуївського району. Там поранення отримали 69-річний чоловік та 65-річна жінка.

Наслідки обстрілів Харківщини 8 лютого 2023 4

“Також 8 лютого о 12:00 внаслідок ворожого обстрілу Вовчанська із травмами до лікарні були госпіталізовані 52-річний чоловік, 10-річний хлопчик та 47-річна жінка”, — проінформували поліціянти.

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    • За їхніми підрахунками, за добу ворог пошкодив близько десятка житлових будинків.

    Наслідки обстрілів Харківщини 8 лютого 2023

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Лютого 2023 в 09:45;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби в Харківській області під час обстрілів загинули двоє і ще п’ятеро поранені".