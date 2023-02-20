Горело сельхозпредприятие — из-за обстрелов Харьковщины возникло три пожара

Спасатели ГСЧС трижды за минувшие сутки выезжали тушить пожары, возникшие в населенных пунктах Харьковщины по вине российской армии.

«Около 9 утра в г. Купянске враг попал в частное домовладение, после чего загорелся гараж на площади 10 кв. м. Пострадали два соседних домовладения. В течение 20 минут пожар был потушен спасателями 44-й ГПСЧ вместе с Луганскими коллегами. Пострадавших нет», — сообщили подробности одного из пожаров в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Еще один пожар возник все в том же Купянском районе — в селе Куриловка сегодня, 20 февраля, утром. Загорелось частное сельскохозяйственное предприятие.

«Горело здание пункта технического обслуживания и 2 единицы техники на площади 160 кв. Чтобы справиться с огнем, спасателям понадобилось около 1,5 часа», — отметили в ГСЧС.

Также в течение суток от вражеских обстрелов пострадали Липцы под Харьковом.

«Там также горел частный гараж на площади 15 кв. м, пострадали еще два частных домовладения, а также одна женщина получила ранения. С пожаром пожарные 33-ГПСП справились в течение 35 минут», — проинформировали в ГСЧС.

Также спасатели осматривали места «прилетов».

«В г. Купянске повреждения получили: жилая 9-этажка, здание заведения здравоохранения и АЗС. В поселке Двуречное – административное здание и частный двор. Пострадавших нет», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.