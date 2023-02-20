Горіло сільгосппідприємство – через обстріли Харківщини виникли три пожежі
Рятувальники ДСНС тричі за минулу добу виїжджали гасити пожежі, що сталися в населених пунктах Харківщини з вини російської армії.
“Близько 9-ї ранку у м. Куп’янську ворог влучив у приватне домоволодіння, після чого зайнявся гараж на площі 10 кв.м. Постраждали 2 сусідні домоволодіння. Протягом 20 хвилин пожежу загасили рятувальники 44-ї ДПРЧ разом з Луганськими колегами. Постраждалих немає”, – повідомили подробиці однієї з пожеж у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Ще одна пожежа виникла все в тому ж таки Куп’янському районі – у селі Курилівка сьогодні, 20 лютого, вранці. Зайнялося приватне сільськогосподарське підприємство.
“Горіла будівля пункту технічного обслуговування та 2 одиниці техніки на площі 160 кв.м. Щоб впоратись з вогнем, рятувальникам знадобилось близько 1,5 години”, – зазначили в ДСНС.
Також протягом доби від ворожого обстрілу постраждали Липці під Харковом.
“Там також горів приватний гараж на площі 15 кв. м, постраждали ще 2 приватні домоволодіння, а також 1 жінка отримала поранення. З пожежею вогнеборці 33-ДПРП впорались протягом 35 хвилин”, – поінформували в ДСНС.
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Також рятувальники оглядали місця “прильотів”.
“У м. Куп’янську пошкоджень зазнали: житлова 9-типоверхівка, будівля закладу охорони здоров’я та АЗС. У селищі Дворічне – адміністративна будівля та приватне подвір’я. Постраждалих немає”, – повідомила пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Лютого 2023 в 08:25;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рятувальники ДСНС тричі за минулу добу виїжджали гасити пожежі, що сталися в населених пунктах Харківщини з вини російської армії".