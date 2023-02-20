На Харківщині продовжуються бої за Гряниківку – інформація Генштабу

За даними Генштабу ЗСУ, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямку.

“Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Гряниківка Харківської області”, – зазначили у зведенні ГШ на 6:00 20 лютого.

Бої за цей населений пункт точаться вже понад 10 днів. Попри регулярні заяви російських джерел про нібито захоплення Гряниківки, аналітики неодноразово наголошували, що доказів цього немає.

Окрім атак на Куп’янському напрямку, тривають обстріли регіону.

“Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Строївка на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Кам’янка, Колодязне, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове, Першотравневе Харківської області”, – повідомили в ГШ.

Загалом по території України ворог завдав за добу 10 ракетних та 25 авіаційних ударів, а також здійснив 62 обстріли з РСЗВ.