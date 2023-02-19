У ISW немає підтверджень захоплення військами РФ Гряниківки на Харківщині

Американський Інститут вивчення війни (ISW) прокоментував заяву Міноборони РФ від 18 лютого про нібито захоплення села Гряниківка Куп’янського району Харківської області.

“ІSW не має незалежних підтверджень захоплення Гряниківки російськими військами”, — йдеться у повідомленні відомства.

Інститут пише, що 18 лютого армія РФ продовжувала наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове. Також в ISW нагадали, що, за повідомленням Генштабу України, атаки окупантів у районах Гряниківки та Синьківки були відбиті.

Аналітики виділили задачу №1 армії РФ: захопити частину Луганської області, що залишилася, і просунутися на захід, у східну частину Харківської області, а також оточити північну частину Донецької області.

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Нагадаємо, вранці 19 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про те, що українські захисники відбили російські атаки в районі Гряниківки та Масютівки.