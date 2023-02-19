У ISW немає підтверджень захоплення військами РФ Гряниківки на Харківщині
Американський Інститут вивчення війни (ISW) прокоментував заяву Міноборони РФ від 18 лютого про нібито захоплення села Гряниківка Куп’янського району Харківської області.
“ІSW не має незалежних підтверджень захоплення Гряниківки російськими військами”, — йдеться у повідомленні відомства.
Інститут пише, що 18 лютого армія РФ продовжувала наземні удари на лінії Куп’янськ-Сватове. Також в ISW нагадали, що, за повідомленням Генштабу України, атаки окупантів у районах Гряниківки та Синьківки були відбиті.
Аналітики виділили задачу №1 армії РФ: захопити частину Луганської області, що залишилася, і просунутися на захід, у східну частину Харківської області, а також оточити північну частину Донецької області.
Читайте також: Синєгубов повідомив про загиблого та двох поранених на Харківщині за добу
Нагадаємо, вранці 19 лютого Генштаб ЗСУ повідомив про те, що українські захисники відбили російські атаки в районі Гряниківки та Масютівки.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У ISW немає підтверджень захоплення військами РФ Гряниківки на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 09:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Американський Інститут вивчення війни (ISW) прокоментував заяву Міноборони РФ від 18 лютого про нібито захоплення села Гряниківка Куп’янського району Харківської області.".