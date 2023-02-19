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Синєгубов повідомив про загиблого і двох поранених на Харківщині за добу

Події 08:40   19.02.2023
Олена Нагорна
Синєгубов повідомив про загиблого і двох поранених на Харківщині за добу

Одна людина загинула та двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

У ранковому зведенні голови ХОВА немає інформації щодо нових обстрілів. Як повідомлялося раніше:

– У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік.

– У селищі Ківшарівка Куп’янського району отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти. 

– У Куп’янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено адмінбудівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі.

– У селищі Дворічна Куп’янського району руйнувань зазнала будівля “швидкої”.

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“На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та дають жорстку відсіч будь-яким спробам ворога змінити ситуацію”, – наголосив Синєгубов.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 08:40;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула та двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.".