Синєгубов повідомив про загиблого і двох поранених на Харківщині за добу
Одна людина загинула та двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.
У ранковому зведенні голови ХОВА немає інформації щодо нових обстрілів. Як повідомлялося раніше:
– У Вовчанську Чугуївського району ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинув чоловік.
– У селищі Ківшарівка Куп’янського району отримали поранення 53-річний чоловік та 57-річна жінка. Вони ушпиталені у стані середньої тяжкості. Обстрілом серйозно пошкоджено будівлю закладу освіти.
– У Куп’янську внаслідок ворожих ударів пошкоджено адмінбудівлю, гаражі та автомобілі, сталися пожежі.
– У селищі Дворічна Куп’янського району руйнувань зазнала будівля “швидкої”.
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“На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої позиції та дають жорстку відсіч будь-яким спробам ворога змінити ситуацію”, – наголосив Синєгубов.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2023 в 08:40;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула та двоє постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.".