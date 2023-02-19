Синегубов сообщил о погибшем и двух раненых на Харьковщине за сутки
Один человек погиб и двое пострадали в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, пишет председатель ХОВА Олег Синегубов.
В утренней сводке главы ХОВА нет информации о новых обстрелах. Как сообщалось ранее:
— В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в частный дом. Погиб мужчина.
— В поселке Ковшаровка Купянского получили ранения 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.
— В Купянске в результате вражеских ударов повреждено админздание, гаражи и автомобили, произошли пожары.
— В поселке Двуречная Купянского района разрушениям подверглось здание «скорой».
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«На линии соприкосновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и дают жесткий отпор любым попыткам врага изменить ситуацию», — подчеркнул Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 08:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и двое пострадали в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, пишет председатель ХОВА Олег Синегубов.".