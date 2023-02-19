Синегубов сообщил о погибшем и двух раненых на Харьковщине за сутки

Один человек погиб и двое пострадали в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, пишет председатель ХОВА Олег Синегубов.

В утренней сводке главы ХОВА нет информации о новых обстрелах. Как сообщалось ранее:

— В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в частный дом. Погиб мужчина.

— В поселке Ковшаровка Купянского получили ранения 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.

— В Купянске в результате вражеских ударов повреждено админздание, гаражи и автомобили, произошли пожары.

— В поселке Двуречная Купянского района разрушениям подверглось здание «скорой».

«На линии соприкосновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и дают жесткий отпор любым попыткам врага изменить ситуацию», — подчеркнул Синегубов.