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Синегубов сообщил о погибшем и двух раненых на Харьковщине за сутки

Происшествия 08:40   19.02.2023
Елена Нагорная
Синегубов сообщил о погибшем и двух раненых на Харьковщине за сутки

Один человек погиб и двое пострадали в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, пишет председатель ХОВА Олег Синегубов.

В утренней сводке главы ХОВА нет информации о новых обстрелах. Как сообщалось ранее:

— В Волчанске Чугуевского района вражеский снаряд попал в частный дом. Погиб мужчина.

— В поселке Ковшаровка Купянского получили ранения 53-летний мужчина и 57-летняя женщина. Они госпитализированы в состоянии средней тяжести. Обстрелом серьезно повреждено здание учебного заведения.

— В Купянске в результате вражеских ударов повреждено админздание, гаражи и автомобили, произошли пожары.

— В поселке Двуречная Купянского района разрушениям подверглось здание «скорой».

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«На линии соприкосновения наши защитники надежно удерживают свои позиции и дают жесткий отпор любым попыткам врага изменить ситуацию», — подчеркнул Синегубов.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 08:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек погиб и двое пострадали в результате вражеских обстрелов Харьковской области в течение суток, пишет председатель ХОВА Олег Синегубов.".