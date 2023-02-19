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У ISW нет подтверждений захвата войсками РФ Гряниковки на Харьковщине

Происшествия 09:12   19.02.2023
Елена Нагорная
У ISW нет подтверждений захвата войсками РФ Гряниковки на Харьковщине Карта: ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) прокомментировал заявление Минобороны РФ от 18 февраля о якобы захвате села Гряниковка Купянского района Харьковской области.

«У ISW нет независимых подтверждений захвата Гряниковки российскими войсками», — говорится в сообщении ведомства.

Институт пишет, что 18 февраля армия РФ продолжала наземные удары на линии Купянск-Сватово. Также в ISW напомнили, что, по сообщению Генштаба Украины, атаки оккупантов в районах Гряниковки и Синьковки были отбиты.

Аналитики выделили задачу №1 армии РФ: захватить оставшуюся часть Луганской области и продвинуться на запад, в восточную часть Харьковской области, а также окружить северную часть Донецкой области.

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Напомним, утром 19 февраля Генштаб ВСУ сообщил о том, что украинские защитники отбили российские атаки в районе Гряниковки и Масютовки.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 февраля 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Американский Институт изучения войны (ISW) прокомментировал заявление Минобороны РФ от 18 февраля о якобы захвате села Гряниковка Купянского района Харьковской области.".