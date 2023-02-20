На Харьковщине продолжаются бои за Гряниковку — информация Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском направлении.

«За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районе населенного пункта Гряниковка Харьковской области», — отметили в сводке ГШ на 6:00 20 февраля.

Бои за этот населенный пункт продолжаются уже более 10 дней. Несмотря на регулярные заявления российских источников о якобы захвате Гряниковки, аналитики неоднократно подчеркивали, что доказательств этому нет.

Помимо атак на Купянском направлении продолжаются обстрелы региона.

«За прошедшие сутки вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Волчанские Хутора, Строевка на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Каменка, Колодязное, Двуречная, Гряниковка, Купянск, Берестовое, Первомайское Харьковской области», — перечислили в ГШ.

В целом по территории Украины враг нанес за сутки 10 ракетных и 25 авиационных ударов, а также совершил 62 обстрела из РСЗО.