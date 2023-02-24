За сутки на Харьковщине из-за обстрелов случилось четыре пожара — ГСЧС (фото)

В ГСЧС Харьковщины сообщили о последствиях террористических атак российской армии.

По данным спасателей, за сутки в Харьковской области случилось четыре пожара из-за российских обстрелов.

«Пожары, вызванные боевыми действиями со стороны оккупационных войск рф, случились на территории Двуречанской, Волчанской и Кондрашовской территориальных громад», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, около 10 утра 23 февраля под ударом оказалась Двуречная. Там разрушено 4-х этажное здание администрации поселкового совета.

«Произошел пожар. Имелась информация о том, что под завалами могут быть люди. В ходе аварийно-спасательных работ произошла целая серия повторных обстрелов. В результате обстрела повреждены четыре пожарно-спасательные и аварийно-спасательные автомобиля ГСЧС, а также специальное оборудование и генераторы. Спасателям пришлось прекратить работу и вернуться в места постоянной дислокации», — напомнили о событиях спасатели.

В остальных случаях пожары случились в частных домах.

Также четырежды спасатели проверяли места «прилетов».

«В г. Купянске в результате неоднократных ударов артиллерии повреждения и разрушения получили: шесть частных домовладений, одна жилая пятиэтажка, травмированы два человека. В Волчанске повреждено 10 частных домовладений и библиотека. В с. Волчанские Хутора – один частный дом», — перечислили в ГСЧС.