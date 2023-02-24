За добу на Харківщині через обстріли сталося чотири пожежі – ДСНС (фото)
У ДСНС Харківщини повідомили про наслідки терористичних атак російської армії.
За даними рятувальників, за добу в Харківській області сталися чотири пожежі через російські обстріли.
“Пожежі, викликані бойовими діями з боку окупаційних військ рф, сталися на території Дворічанської, Вовчанської та Кіндрашівської територіальних громад”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Так, близько 10 ранку 23 лютого під ударом опинилася Дворічна. Там зруйновано 4-поверхову будівлю адміністрації селищної ради.
“Сталась пожежа. Була інформація про те, що під завалами можуть бути люди. Під час проведення аварійно-рятувальних робіт сталася ціла серія повторних обстрілів. Внаслідок обстрілу пошкоджено 4 пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні автомобілі ДСНС, а також спеціальне обладнання та генератори. Рятувальникам довелось припинити роботу і повернутися до місць постійної дислокації”, — нагадали про події рятувальники.
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В інших випадках пожежі сталися у приватних будинках.
Також чотири рази рятувальники перевіряли місця “прильотів”.
“У м. Куп’янську внаслідок неодноразових ударів артилерії пошкоджень та руйнацій зазнали: шість приватних домоволодінь, одна житлова п’ятиповерхівка, травмовано двоє людей. У м. Вовчанську пошкоджено 10 приватних маєтків та бібліотека. У с. Вовчанські Хутори – один приватний будинок“, – перерахували в ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 09:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС Харківщини повідомили про наслідки терористичних атак російської армії".