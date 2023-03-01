Генштаб сообщил об обстрелах более 20 населенных пунктов на Харьковщине

Генштаб ВСУ проинформировал, что противник продолжает атаковать на пяти направлениях, в том числе Купянском, а также ведет обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов.

«На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Названий конкретных населенных пунктов на Харьковщине, которые были бы атакованы противником, в сводке нет. При этом перечислено более 20 сел, поселков и городов, попавших под обстрелы.

«В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатка, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области», — перечислили в ГШ.

В целом по территории Украины за сутки враг нанес два ракетных и 12 авиационных ударов. В том числе использовал два БпЛА «Shahed-136». Оба сбили защитники Украины. Также за сутки зафиксировали 68 обстрелов из РСЗО.