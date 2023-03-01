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Генштаб сообщил об обстрелах более 20 населенных пунктов на Харьковщине

Происшествия 07:17   01.03.2023
Оксана Горун
Генштаб сообщил об обстрелах более 20 населенных пунктов на Харьковщине

Генштаб ВСУ проинформировал, что противник продолжает атаковать на пяти направлениях, в том числе Купянском, а также ведет обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов.

«На Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак противника», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Названий конкретных населенных пунктов на Харьковщине, которые были бы атакованы противником, в сводке нет. При этом перечислено более 20 сел, поселков и городов, попавших под обстрелы.

«В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гатище, Ветеринарное, Стрелечья, Мороховец, Лукьянцы, Терновая, Волчанск, Потихоново, Комиссарово, Ольховатка, Тихое, Устиновка и Анискино Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Западное, Лиман Первый, Голубовка, Куриловка, Песчаное, Кисловка, Табаевка Харьковской области», — перечислили в ГШ.

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В целом по территории Украины за сутки враг нанес два ракетных и 12 авиационных ударов. В том числе использовал два БпЛА «Shahed-136». Оба сбили защитники Украины. Также за сутки зафиксировали 68 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 07:17;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал, что противник продолжает атаковать на пяти направлениях, в том числе Купянском, а также ведет обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов".