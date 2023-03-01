Генштаб повідомив про обстріли понад 20 населених пунктів на Харківщині
Генштаб ЗСУ поінформував, що противник продовжує атакувати на п’яти напрямках, у тому числі Куп’янському, а також веде обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів.
“На Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках минулої доби наші захисники відбили понад 85 атак противника“, – повідомили в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Назв конкретних населених пунктів на Харківщині, які б атакував противник, у зведенні немає. При цьому перераховано понад 20 сіл, селищ та міст, що потрапили під обстріли.
“Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Мороховець, Лук’янці, Тернова, Вовчанськ, Потихонове, Комісарове, Вільхуватка, Тихе, Устинівка та Анискине Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Западне, Лиман Перший, Голубівка, Курилівка, Піщане, Кислівка, Табаївка Харківської області“, – перерахували до ГШ.
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Загалом по території України за добу ворог завдав двох ракетних та 12 авіаційних ударів. У тому числі використав два БПЛА “Shahed-136”. Обидва збили захисники України. Також за добу зафіксували 68 обстрілів із РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 07:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував, що противник продовжує атакувати на п’яти напрямках, у тому числі Куп’янському, а також веде обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів".