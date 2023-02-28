ДРГ та спроби захопити села – що може відбуватися біля кордону на Харківщині

Військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко оцінив кількість військ ворога біля кордону вздовж Харківської, Сумської та Чернігівської областей та дав прогноз, чи може такими силами армія РФ піти в наступ.

“На сьогодні в Курській, Брянській та Бєлгородській областях росії по кордону з Україною зосереджено до 25 батальйонно-тактичних груп, загальною чисельністю близько 17 тис. чол. Дані БТГр розтягнуті вздовж кордону і не є зосередженими в одній локації-секторі. Сумарна комплектація цих БТГр по боєздатній техніці: танки – близько 100 замість штатних 275; ББМ — трохи більш як 360 замість штатних 825; ствольна артилерія — 200 замість штатних 300; РСЗВ – 30 замість штатних 300!!! Як бачимо, штатна комплектація цих БТГр часом не досягає 50% і навіть більше!” — наголосив Коваленко.

Уся ця маса людей та техніки розосереджена вздовж 700 км кордону. На думку аналітика, “охопити цей фронт 25 БТГр фізично не здатні”.

“З урахуванням же нинішньої якості російських підрозділів, професійного складу та комплектації, їх функціонал — 3 БТГр на 1 км фронту. Тобто 25 БТГр можуть охопити максимум до 8 км фронту, що відповідає вузькоспрямованому наступу, наприклад, трасою Е-105 на Харків або Н-07 на Суми. Але для цього всю цю дефективну та недоукомплектовану масу слід сконцентрувати в одній локації, оголивши весь кордон”, — пояснив експерт.

На його думку, зосереджені біля кордонів сили розраховані на оборону, сковування ЗСУ, а також є елементом провокацій та диверсій — зокрема, артилерійських обстрілів території України.

“Саме тому все досить просто. Наступ з боку Курської, Брянської та Бєлгородської областей на Чернігівську, Сумську та Харківську очікувати не варто. Проникнення ДРГ — так. Обстріли — так. Суїцидальні спроби захопити прикордонні села — так. Але не більше”, — наголосив Олександр Коваленко.