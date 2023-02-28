ЗСУ за добу відбили 60 атак, у тому числі на Куп’янському напрямку – дані ГШ
Генштаб ЗСУ поінформував про те, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.
За інформацією Генштабу, минулої доби на цих напрямках захисники України відбили понад 60 атак противника. Також ворог продовжував обстріли населених пунктів – як на Куп’янському, так і на Слобожанському напрямках.
“Окупанти обстріляли населені пункти Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанськ та Вовчанські Хутори на Харківщині. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дворічна, Лиман Перший, Гряниківка, Курилівка” – перерахували у зведенні Генштабу на 6:00 28 лютого.
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Загалом по території України за минулу добу ворог завдав 8 ракетних та 32 авіаційних ударів. Здійснив 85 обстрілів із РСЗВ.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 07:16;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ поінформував про те, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах".