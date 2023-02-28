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ВСУ за сутки отбили 60 атак, в том числе на Купянском направлении — данные ГШ

Происшествия 07:16   28.02.2023
Оксана Горун
ВСУ за сутки отбили 60 атак, в том числе на Купянском направлении — данные ГШ

Генштаб ВСУ проинформировал о том, что враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По информации Генштаба, за минувшие сутки на этих направлениях защитники Украины отбили более 60 атак противника. Также враг продолжал обстрелы населенных пунктов — как на Купянском, так и на Слобожанском направлениях.

«Оккупанты обстреляли населенные пункты Красная Заря, Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине. На Купянском и Лиманском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Двуречная, Лиман Первый, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка Харьковской области», — перечислили в сводке Генштаба на 6:00 28 февраля.

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В целом по территории Украины за минувшие сутки враг нанес 8 ракетных и 32 авиационных удара. Совершил 85 обстрелов из РСЗО.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ проинформировал о том, что враг продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях".