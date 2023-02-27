На Купянском направлении враг провел несколько наступлений — Генштаб
Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.
На Купянском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий, в пределах Луганской и Донецкой областей. На Харьковщине обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка.
На Слобожанском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Каменка.
«Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава», — отметили в Генштабе.
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Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины, предупредили в ведомстве.
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- • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 18:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".