На Купянском направлении враг провел несколько наступлений — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий, в пределах Луганской и Донецкой областей. На Харьковщине обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Каменка.

«Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава», — отметили в Генштабе.

Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины, предупредили в ведомстве.