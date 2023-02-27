Live
  • Понедельник 27.02.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.64
    • 🟢

На Купянском направлении враг провел несколько наступлений — Генштаб

Происшествия 18:20   27.02.2023
Елена Нагорная
На Купянском направлении враг провел несколько наступлений — Генштаб

Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.

На Купянском направлении противник провел несколько безуспешных наступательных действий, в пределах Луганской и Донецкой областей. На Харьковщине обстреляны районы населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Куриловка, Кисловка и Табаевка.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений, формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Гатище, Волчанские Хутора и Каменка.

«Основные усилия враг сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава», — отметили в Генштабе.

Читайте также: Около 15 населенных пунктов Харьковщины подверглись обстрелам – Генштаб

Угроза нанесения ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины, предупредили в ведомстве.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:13
С завтрашнего дня один из харьковских автобусов продлевает маршрут
18:52
Сбор подростков из «ЧВК Редан» в центре Харькова: массовую драку предупредили
18:20
На Купянском направлении враг провел несколько наступлений — Генштаб
18:03
Задержания подростков у «Никольского»: Тимошко заявил о провокации РФ (видео)
17:40
Достал руками из-под завалов: Софию поздравил с 11-летием ее спаситель

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Купянском направлении враг провел несколько наступлений — Генштаб»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 27 февраля 2023 в 18:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере десяти населенных пунктов Харьковской области обстреляла российская армия в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 18:00.".