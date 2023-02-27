На Куп’янському напрямку ворог провів декілька наступальних дій – Генштаб
Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армію протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Куп’янському напрямку супротивник провів декілька безуспішних наступальних дій, у межах Луганської та Донецької областей. На Харківщині обстріляні райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Курилівка, Кислівка та Табаївка.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Гатище, Вовчанські Хутори та Кам’янка.
“Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу”, – зазначили у Генштабі.
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Загроза завдання ракетних ударів залишається високою по всій території України, попередили у відомстві.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 18:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше десяти населених пунктів Харківської області обстріляла російська армію протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.".