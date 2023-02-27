Близько 15 населених пунктів Харківщини зазнали обстрілів – Генштаб
РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій у Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Минулої доби наші захисники відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.
Вночі, з 23.00 і до ранку, російські окупанти застосували по території України 14 БпЛА типу “Shahed”. Попередньо, 11 цих дронів збили українські захисники.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін.
Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Ветеринарне, Черовна Зоря, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ Харківської області.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник артилерійські обстріли, їх зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них – Лиман Перший і Курилівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Лютого 2023 в 07:47;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій у Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, повідомляє Генштаб ЗСУ.".