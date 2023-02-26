16 населених пунктів Харківщини сьогодні опинилися під вогнем – Генштаб

Села та містечка Харківщини зазнали обстрілів з артилерії та мінометів, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 368 добу повномасштабного вторгнення противник завдав 11 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з РСЗВ.

Протягом доби ворог гатив із мінометів та артилерії по районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Стариця, Вовчанські Хутори, Черняки, Лошакове, Красне Перше, Строївка, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Купянськ Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки, Невського, Серебрянського лісництва, Білогорівки, Торського, Роздолівки та Федорівки.

Росіяни обстріляли з артилерії села Гряниківка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області.