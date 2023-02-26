16 населенных пунктов Харьковщины сегодня оказались под огнем – Генштаб
Села и городки Харьковщины подверглись обстрелам из артиллерии и минометов, сообщил Генштаб ВСУ.
В 368 сутки полномасштабного вторжения противник нанес 11 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из РСЗО.
В течение суток враг бил из минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздолевки и Федоровки.
Россияне обстреляли из артиллерии села Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 18:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Села и городки Харьковщины подверглись обстрелам из артиллерии и минометов, сообщил Генштаб ВСУ.".