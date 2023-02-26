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16 населенных пунктов Харьковщины сегодня оказались под огнем – Генштаб

Происшествия 18:53   26.02.2023
Оксана Якушко
16 населенных пунктов Харьковщины сегодня оказались под огнем – Генштаб

Села и городки Харьковщины подверглись обстрелам из артиллерии и минометов, сообщил Генштаб ВСУ.

В 368 сутки полномасштабного вторжения противник нанес 11 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из РСЗО.

В течение суток враг бил из минометов и артиллерии по районам населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Старица, Волчанские Хутора, Черняки, Лошаково, Красное Первое, Строевка, Новомлынск, Двуречная, Западное и Купянск Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки, Невского, Серебрянского лесничества, Белогоровки, Торского, Раздолевки и Федоровки.

Россияне обстреляли из артиллерии села Гряниковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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Враг бьет огнем на Харьковщине по селам у границы и на Купянщине – Генштаб

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 18:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Села и городки Харьковщины подверглись обстрелам из артиллерии и минометов, сообщил Генштаб ВСУ.".