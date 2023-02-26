Враг бьет огнем на Харьковщине по селам у границы и на Купянщине – Генштаб
РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.
За прошедшие сутки воины ВСУ отразили 71 атаку противника на указанных направлениях. Армия рф постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня.
Враг нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из РСЗО.
Враг обстрелял районы населенных пунктов Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огирцово и Бологовка Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешное наступление вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 07:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".