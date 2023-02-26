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Враг бьет огнем на Харьковщине по селам у границы и на Купянщине – Генштаб

Происшествия 07:53   26.02.2023
Оксана Якушко
Враг бьет огнем на Харьковщине по селам у границы и на Купянщине – Генштаб

РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки воины ВСУ отразили 71 атаку противника на указанных направлениях. Армия рф постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня.

Враг нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из РСЗО.

Враг обстрелял районы населенных пунктов Старица, Варваровка, Волчанск, Вильча, Огирцово и Бологовка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешное наступление вблизи Площанки, Невского, Кременной, Дибровы, Белогоровки, Спорного, Раздолевки, Федоровки, Васюковки, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку от Новомлинска, Двуречной, Гряниковки, Купянска, Кисловки, Табаевки, Берестового Харьковской области.

Читайте также: Авиаудары и безуспешная попытка наступать: сводка Генштаба по Харьковщине

Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 07:53;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщил Генштаб ВСУ.".