Ворог гатить на Харківщині по селах біля кордону і на Куп’янщині – Генштаб

РФ зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах, повідомив Генштаб ЗСУ.

Минулої доби воїни ЗСУ відбили 71 атаку противника на зазначених напрямках. Армія рф постійно веде повітряну розвідку для коригування вогню.

Ворог завдав 14 ракетних та 19 авіаційних ударів. Здійснив 57 обстрілів із РСЗВ.

Ворог обстріляв райони населених пунктів Стариця, Варварівка, Вовчанськ, Вільча, Огірцеве та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Площанки, Невського, Кремінної, Діброви, Білогорівки, Спірного, Роздолівки, Федорівки, Васюківки, а також в районі Серебрянського лісництва. Здійснив артилерійські обстріли неподалік Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки, Табаївки, Берестового Харківської області.