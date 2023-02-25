Авіаудари та безуспішні спроби наступати: зведення Генштабу по Харківщині

Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, зокрема поблизу Ветеринарного та Гряниківки – завдала авіаударів. Окрім цього, у районі села Масютівка Куп’янського району ворог вів безуспішні наступальні дії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстріляні Стариця, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області. У районах Ветеринарного (селище у Дергачівській громаді – ред.) та Рубіжного (в якій області Генштаб не уточнює – ред.) окупанти завдали авіаударів.

На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка (село у Куп’янському районі – ред.), Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва. На Харківщині обстрілів зазнали райони Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки та Берестового. Біля Гряниківки зафіксовано ворожий авіаудар.

Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України, попереджають у Генштабі.