Авіаудари та безуспішні спроби наступати: зведення Генштабу по Харківщині
Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, зокрема поблизу Ветеринарного та Гряниківки – завдала авіаударів. Окрім цього, у районі села Масютівка Куп’янського району ворог вів безуспішні наступальні дії.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні станом на 18:00.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без суттєвих змін, наступальних угруповань ворога не виявлено. Обстріляні Стариця, Вовчанськ, Огірцеве та Бологівка Харківської області. У районах Ветеринарного (селище у Дергачівській громаді – ред.) та Рубіжного (в якій області Генштаб не уточнює – ред.) окупанти завдали авіаударів.
На Куп’янському напрямку супротивник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Масютівка (село у Куп’янському районі – ред.), Невське, Білогорівка, Спірне, Федорівка, а також в районі Серебрянського лісництва. На Харківщині обстрілів зазнали райони Новомлинська, Дворічної, Гряниківки, Куп’янська, Кислівки та Берестового. Біля Гряниківки зафіксовано ворожий авіаудар.
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Існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України, попереджають у Генштабі.
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Ви читали новину: «Авіаудари та безуспішні спроби наступати: зведення Генштабу по Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 11 населених пунктів Харківської області обстріляла російська армія протягом доби, зокрема поблизу Ветеринарного та Гряниківки – завдала авіаударів. Окрім цього, у районі села Масютівка Куп’янського району ворог вів безуспішні наступальні дії.".