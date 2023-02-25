Синєгубов: постраждалих за добу немає, у Куп’янську ударами пошкоджено будинки

Минулої доби в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів постраждалих немає, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Голова ХОВА розповів, що окупанти продовжували обстрілювати прикордонні населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів.

Вранці 24 лютого ворог завдав ракетного удару по Куп’янську, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок. У результаті повторного обстрілу міста після 21:30 було пошкоджено ще один приватний будинок, сталася масштабна пожежа.

У с. Подоли Куп’янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

Внаслідок обстрілу с. Синельникове Вовчанської громади Чугуївського району також пошкоджено житловий будинок.

“На лінії зіткнення бійці ЗСУ міцно тримають позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне становище. Ворог зазнає втрат”, – розповів Синєгубов.



Фото: Олег Синєгубов