Ворог намагався покращити тактичне положення в районі Дворічної – Генштаб
Райони щонайменше 26 населених пунктів Харківської області обстріляли російські військові протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 6:00.
На Куп’янському напрямку армія РФ намагалась покращити тактичне положення в районі села Масютівка. Під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп’янськ і Берестове.
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог обстріляв райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.
“Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак супротивника на зазначених напрямках”, – повідомили в Генштабі.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2023 в 07:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Райони щонайменше 26 населених пунктів Харківської області обстріляли російські військові протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 6:00.".