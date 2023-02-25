Ворог намагався покращити тактичне положення в районі Дворічної – Генштаб

Райони щонайменше 26 населених пунктів Харківської області обстріляли російські військові протягом доби, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативному зведенні на 6:00.

На Куп’янському напрямку армія РФ намагалась покращити тактичне положення в районі села Масютівка. Під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп’янськ і Берестове.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Ворог обстріляв райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.

“Основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші оборонці відбили близько 70 атак супротивника на зазначених напрямках”, – повідомили в Генштабі.