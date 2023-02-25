Враг пытался улучшить тактическое положение в районе Двуречной — Генштаб

Районы по меньшей мере 26 населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.

На Купянском направлении армия РФ пыталась улучшить тактическое положение в районе села Масютовка. Под огневое воздействие попали Гряниковка, Купянск и Берестовое.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг обстрелял районы 23 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Лемещино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огурцово и Бологовка.

«Основные усилия враг и дальше сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях», — сообщили в Генштабе.