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Враг пытался улучшить тактическое положение в районе Двуречной — Генштаб

Происшествия 07:47   25.02.2023
Елена Нагорная
Враг пытался улучшить тактическое положение в районе Двуречной — Генштаб

Районы по меньшей мере 26 населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.

На Купянском направлении армия РФ пыталась улучшить тактическое положение в районе села Масютовка. Под огневое воздействие попали Гряниковка, Купянск и Берестовое.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Враг обстрелял районы 23 населенных пунктов на Харьковщине, среди них: Лемещино, Александровка, Старица, Волчанск, Ольховатка, Огурцово и Бологовка.

«Основные усилия враг и дальше сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 70 атак противника на указанных направлениях», — сообщили в Генштабе.

Читайте также: Армия РФ ходила в наступления на Купянском и Лиманском направлениях — Генштаб

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 07:47;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Районы по меньшей мере 26 населенных пунктов Харьковской области обстреляли российские военные в течение суток, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6:00.".