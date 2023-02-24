Армия РФ ходила в наступления на Купянском и Лиманском направлениях — Генштаб

На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ провела несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и сел Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

«Основные усилия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава», — рассказали в Генштабе.

На Купянском направлении на Харьковщине, среди прочих, враг обстрелял Гряниковку, Купянск и Берестовое.

На Слобожанском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг подверг огневому воздействию 18 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них — Лемищина, Александровка, Старица, Волчанск и Бологовка.

«Угроза нанесения РФ ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины», — предупредили в Генштабе.