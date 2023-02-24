Армия РФ ходила в наступления на Купянском и Лиманском направлениях — Генштаб
На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ провела несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и сел Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
«Основные усилия РФ сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, увеличивает численность личного состава», — рассказали в Генштабе.
На Купянском направлении на Харьковщине, среди прочих, враг обстрелял Гряниковку, Купянск и Берестовое.
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На Слобожанском направлении оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Враг подверг огневому воздействию 18 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них — Лемищина, Александровка, Старица, Волчанск и Бологовка.
«Угроза нанесения РФ ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины», — предупредили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 18:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ провела несколько безуспешных наступательных действий. В частности, в районах Серебрянского лесничества и сел Верхнекаменское и Раздоловка Донецкой области.".