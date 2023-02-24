По Купянску ночью били ракетами С-300: прокуратура показала последствия (фото)
По данным прокуроров, в ночь с 23 на 24 февраля российская армия нанесла очередной удар по Купянску.
«Оккупанты применяли РСЗО и ракеты типа С-300. В результате обстрелов повреждены частные домовладения, автостоянка и гаражи. Данные о пострадавших сейчас уточняются», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки в Купянке ранения получили две женщины 54, 61 года и мужчина 43 лет. Также есть раненые в Купянском районе. Всего пострадавших девять человек.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 13:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным прокуроров, в ночь с 23 на 24 февраля российская армия нанесла очередной удар по Купянску".