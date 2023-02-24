Live
  • Пятница 24.02.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

По Купянску ночью били ракетами С-300: прокуратура показала последствия (фото)

Происшествия 13:50   24.02.2023
Оксана Горун
По Купянску ночью били ракетами С-300: прокуратура показала последствия (фото)

По данным прокуроров, в ночь с 23 на 24 февраля российская армия нанесла очередной удар по Купянску.

«Оккупанты применяли РСЗО и ракеты типа С-300. В результате обстрелов повреждены частные домовладения, автостоянка и гаражи. Данные о пострадавших сейчас уточняются», — отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Последствия ракетного удара по Купянску 23-24 февраля 2022 2

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что за сутки в Купянке ранения получили две женщины 54, 61 года и мужчина 43 лет. Также есть раненые в Купянском районе. Всего пострадавших девять человек.

Последствия ракетного удара по Купянску 23-24 февраля 2022

Читайте также: Две женщины, находящиеся под завалами на Харьковщине, вероятно, погибли

Последствия ракетного удара по Купянску 23-24 февраля 2022 7

Последствия ракетного удара по Купянску 23-24 февраля 2022 6

Последствия ракетного удара по Купянску 23-24 февраля 2022 5

Последствия ракетного удара по Купянску 23-24 февраля 2022 4

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

12:14
Две женщины, находящиеся под завалами на Харьковщине, вероятно, погибли
11:08
Двум жителям Харькова грозит пожизненное за работу на врага — прокуратура
09:11
Синегубов сообщил о девяти раненых за сутки на Харьковщине
21:54
Командир «Слобожанщины» Янголенко вновь под подозрением — «за создание ОПГ»
19:28
Начальника харьковского КП подозревают в растрате почти 350 тысяч гривен

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «По Купянску ночью били ракетами С-300: прокуратура показала последствия (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 13:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным прокуроров, в ночь с 23 на 24 февраля российская армия нанесла очередной удар по Купянску".