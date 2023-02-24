Синегубов сообщил о девяти раненых за сутки на Харьковщине
Все пострадавшие — в Купянске и Купянском районе. Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил утром 24 февраля.
«В течение дня враг массированно обстреливал Купянск и окрестные села. В Купянске ранения получили две женщины 54, 61 года и мужчина 43 лет. В Купянском районе ранения в течение суток получили четыре человека 49, 68, 72 и 73 лет. Все они госпитализированы и получают медицинскую помощь», — написал Синегубов в telegram.
Еще двое — мужчина и женщина — получили ранения в результате удара ракетами С-300 по административному зданию в Двуречной. По данным ГСЧС, разрушено здание поссовета. 23 февраля сообщали о том, что под завалами могут находиться еще две женщины. Однако разбор завалов пришлось приостановить из-за повторных обстрелов.
«Во время проведения спасательных работ враг вторично обстрелял Двуречную. Бил прицельно по спасателям. Были повреждены по меньшей мере четыре автомобиля ГСЧС. Из-за риска для жизни спасателей работа по разбору завалов была приостановлена», — сообщил Синегубов.
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Также он проинформировал о том, что в Купянске обстрелами разрушены четыре жилых дома. А в районе повреждены дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 09:11;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все пострадавшие — в Купянске и Купянском районе. Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил утром 24 февраля".