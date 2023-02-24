Синєгубов повідомив про дев’ятьох поранених за добу на Харківщині

Усі постраждалі – в Куп’янську та Куп’янському районі. Про це начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив уранці 24 лютого.

“Протягом дня ворог масовано обстрілював Куп’янськ та навколишні села. У Куп’янську поранення зазнали 2 жінки 54, 61 року та чоловік 43 років. У Куп’янському районі поранення протягом доби отримали 4 чоловіки 49, 68, 72 та 73 років. Усі вони госпіталізовані та отримують медичну допомогу”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Ще двоє – чоловік і жінка – отримали поранення в результаті удару ракетами С-300 по адміністративній будівлі у Дворічній. За даними ДСНС, зруйновано будівлю селищної ради. 23 лютого повідомляли про те, що під завалами можуть перебувати ще дві жінки. Проте розбір завалів довелося призупинити через повторні обстріли.

“Під час проведення рятувальних робіт ворог вдруге обстріляв Дворічну. Бив прицільно по рятувальниках. Було пошкоджено щонайменше 4 автомобілі ДСНС. Через ризик для життя рятувальників роботи з розбору завалів було призупинено”, – повідомив Синєгубов.

Також він поінформував про те, що в Куп’янську обстрілами зруйновано чотири житлові будинки. А в районі пошкоджено будинки та господарські споруди, сталися пожежі.