Две женщины, находящиеся под завалами на Харьковщине, вероятно, погибли
Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 24 февраля сообщил, что разбор завалов после ракетного удара по Двуречной, продолжили. Но женщины, находящиеся под ними, по предварительным данным, получили смертельные ранения.
«Это был ракетный дар по зданию поселковой администрации. Два человека получили ранения. Два человека находятся под завалами. Сейчас проводится разбор завалов. По предварительным выводам, находящиеся под завалами люди получили ранения несовместимые с жизнью», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Напомним, разбор завалов 23 февраля пришлось прервать, так как спасатели, работавшие на месте, попали под повторный обстрел.
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Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев на том же брифинге также подтвердил, что женщины под завалами погибли. Речь идет о поиске тел.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 12:14;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 24 февраля сообщил, что разбор завалов после ракетного удара по Двуречной, продолжили. Но женщины, находящиеся под ними, по предварительным данным, получили смертельные ранения".