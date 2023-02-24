Live
  • Пятница 24.02.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

Две женщины, находящиеся под завалами на Харьковщине, вероятно, погибли

Происшествия 12:14   24.02.2023
Оксана Горун
Две женщины, находящиеся под завалами на Харьковщине, вероятно, погибли Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 24 февраля сообщил, что разбор завалов после ракетного удара по Двуречной, продолжили. Но женщины, находящиеся под ними, по предварительным данным, получили смертельные ранения.

«Это был ракетный дар по зданию поселковой администрации. Два человека получили ранения. Два человека находятся под завалами. Сейчас проводится разбор завалов. По предварительным выводам, находящиеся под завалами люди получили ранения несовместимые с жизнью», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, разбор завалов 23 февраля пришлось прервать, так как спасатели, работавшие на месте, попали под повторный обстрел.

Читайте также: За сутки на Харьковщине из-за обстрелов случилось четыре пожара — ГСЧС (фото)

Начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев на том же брифинге также подтвердил, что женщины под завалами погибли. Речь идет о поиске тел.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

09:11
Синегубов сообщил о девяти раненых за сутки на Харьковщине
17:44
На Купянщине двух людей пока не достали из-под завалов из-за повторного удара
16:06
Прокуратура показала последствия ракетного удара по Харьковщине (фото, видео)
12:55
Опасность ракетных ударов по Харькову сохраняется — ХОВА
12:45
ВСУ не уступили ни одного метра территории на Харьковщине — Синегубов

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Две женщины, находящиеся под завалами на Харьковщине, вероятно, погибли»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 12:14;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов на брифинге 24 февраля сообщил, что разбор завалов после ракетного удара по Двуречной, продолжили. Но женщины, находящиеся под ними, по предварительным данным, получили смертельные ранения".