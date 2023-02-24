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Дві жінки, які перебувають під завалами на Харківщині, ймовірно, загинули

Події 12:14   24.02.2023
Оксана Горун
Дві жінки, які перебувають під завалами на Харківщині, ймовірно, загинули

Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 24 лютого повідомив, що розбір завалів після ракетного удару по Дворічній продовжили. Але жінки, які перебувають під ними, за попередніми даними, зазнали смертельних поранень.

“Це був ракетний дар по будівлі селищної адміністрації. Дві людини отримали поранення. Дві людини перебувають під завалами. Зараз проводиться розбір завалів. За попередніми висновками, люди, які перебувають під завалами, отримали поранення несумісні з життям”, – сказав Синєгубов, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Нагадаємо, розбір завалів 23 лютого довелося перервати, оскільки рятувальники, які працювали на місці, потрапили під повторний обстріл.

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Начальник ГУ ДСНС України в Харківській області Олександр Волобуєв на тому самому брифінгу також підтвердив, що жінки під завалами загинули. Йдеться про пошук тіл.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 12:14;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов на брифінгу 24 лютого повідомив, що розбір завалів після ракетного удару по Дворічній продовжили. Але жінки, які перебувають під ними, за попередніми даними, зазнали смертельних поранень".