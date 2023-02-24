По Куп’янську вночі били ракетами С-300: прокуратура показала наслідки (фото)

За даними прокурорів, у ніч з 23 на 24 лютого російська армія завдала чергового удару по Куп’янську.

“Окупанти застосовували РСЗВ та ракети типу С-300. Внаслідок обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння, автостоянку та гаражі. Дані про постраждалих зараз уточнюються”, – зазначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про те, що за добу в Куп’янську поранення отримали дві жінки 54, 61 років та чоловік 43 років. Також є поранені у Куп’янському районі. Усього постраждалих дев’ятеро людей.