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Армія РФ ходила в наступи на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб

Події 18:38   24.02.2023
Олена Нагорна
Армія РФ ходила в наступи на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб

На Куп’янському та Лиманському напрямах армія РФ провела кілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та сіл Верхньокам’янське та Роздолівка Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

“Основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу”, – розповіли в Генштабі.

На Куп’янському напрямку на Харківщині, серед інших, ворог обстріляв Гряниківку, Куп’янськ та Берестове.

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На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка. 

“Загроза завдання РФ ракетних ударів залишається значною по всій території України”, – попередили в Генштабі.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 18:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському та Лиманському напрямах армія РФ провела кілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та сіл Верхньокам’янське та Роздолівка Донецької області.".