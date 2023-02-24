Армія РФ ходила в наступи на Куп’янському та Лиманському напрямках – Генштаб

На Куп’янському та Лиманському напрямах армія РФ провела кілька безуспішних наступальних дій. Зокрема, в районах Серебрянського лісництва та сіл Верхньокам’янське та Роздолівка Донецької області.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

“Основні зусилля РФ зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, збільшує чисельність особового складу”, – розповіли в Генштабі.

На Куп’янському напрямку на Харківщині, серед інших, ворог обстріляв Гряниківку, Куп’янськ та Берестове.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка залишається без істотних змін. Ознак формування наступальних угруповань супротивника не виявлено. Ворог піддав вогневому впливу 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ та Бологівка.

“Загроза завдання РФ ракетних ударів залишається значною по всій території України”, – попередили в Генштабі.