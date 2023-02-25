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Синегубов: пострадавших за сутки нет, в Купянске ударами повреждены дома

Происшествия 08:56   25.02.2023
Елена Нагорная
Синегубов: пострадавших за сутки нет, в Купянске ударами повреждены дома Фото: Олег Синегубов

За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадавших нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

Председатель ХОВА рассказал, что оккупанты продолжали обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского и Чугуевского районов.

Утром 24 февраля враг нанес ракетный удар по Купянску, вследствие чего был поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города после 21:30 был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар.

В с. Подолы Купянского района поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

В результате обстрела с. Синельниково Волчанской громады Чугуевского района также поврежден жилой дом.

«На линии соприкосновения бойцы ВСУ крепко держат позиции и дают отпор всем попыткам оккупантов улучшить свое тактическое положение. Враг несет потери», — рассказал Синегубов.


Фото: Олег Синегубов

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 08:56;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадавших нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".