Синегубов: пострадавших за сутки нет, в Купянске ударами повреждены дома
За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадавших нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.
Председатель ХОВА рассказал, что оккупанты продолжали обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского и Чугуевского районов.
Утром 24 февраля враг нанес ракетный удар по Купянску, вследствие чего был поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города после 21:30 был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар.
В с. Подолы Купянского района поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.
В результате обстрела с. Синельниково Волчанской громады Чугуевского района также поврежден жилой дом.
«На линии соприкосновения бойцы ВСУ крепко держат позиции и дают отпор всем попыткам оккупантов улучшить свое тактическое положение. Враг несет потери», — рассказал Синегубов.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 08:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадавших нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.".