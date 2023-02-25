Синегубов: пострадавших за сутки нет, в Купянске ударами повреждены дома

За прошедшие сутки в Харьковской области в результате вражеских обстрелов пострадавших нет, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

Председатель ХОВА рассказал, что оккупанты продолжали обстрелы приграничных населенных пунктов Купянского и Чугуевского районов.

Утром 24 февраля враг нанес ракетный удар по Купянску, вследствие чего был поврежден жилой дом. В результате повторного обстрела города после 21:30 был поврежден еще один частный дом, произошел масштабный пожар.

В с. Подолы Купянского района поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

В результате обстрела с. Синельниково Волчанской громады Чугуевского района также поврежден жилой дом.

«На линии соприкосновения бойцы ВСУ крепко держат позиции и дают отпор всем попыткам оккупантов улучшить свое тактическое положение. Враг несет потери», — рассказал Синегубов.



Фото: Олег Синегубов