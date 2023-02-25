Армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску, горел дом — ГСЧС

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, потушили чрезвычайники в Харьковской области за минувшие сутки. В 21:18 24 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску.

В результате удара загорелся жилой дом на площади 80 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте работали десять чрезвычайников и две единицы техники, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Также пять раз спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В Волчанске повреждены два частных дома и торговый павильон, в поселке Вильча — также два частных дома.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 14 единиц взрывоопасных предметов.