Армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску, горел дом — ГСЧС
Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, потушили чрезвычайники в Харьковской области за минувшие сутки. В 21:18 24 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску.
В результате удара загорелся жилой дом на площади 80 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте работали десять чрезвычайников и две единицы техники, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.
Также пять раз спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В Волчанске повреждены два частных дома и торговый павильон, в поселке Вильча — также два частных дома.
Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 14 единиц взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 08:00;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, потушили чрезвычайники в Харьковской области за минувшие сутки. В 21:18 24 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску.".