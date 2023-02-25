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Армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску, горел дом — ГСЧС

Происшествия 08:00   25.02.2023
Елена Нагорная
Армия РФ нанесла ракетный удар по Купянску, горел дом — ГСЧС

Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, потушили чрезвычайники в Харьковской области за минувшие сутки. В 21:18 24 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску.

В результате удара загорелся жилой дом на площади 80 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. На месте работали десять чрезвычайников и две единицы техники, сообщают в пресс-службе облуправления ГСЧС.

Также пять раз спасатели выезжали на проверку мест попадания вражеских снарядов. В Волчанске повреждены два частных дома и торговый павильон, в поселке Вильча — также два частных дома.

Пиротехники ГСЧС в течение суток изъяли и обезвредили 14 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 февраля 2023 в 08:00;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один пожар, вызванный вражескими обстрелами, потушили чрезвычайники в Харьковской области за минувшие сутки. В 21:18 24 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Купянску.".